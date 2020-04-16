В Государственном департаменте США уверены, что РФ в 2019 году нарушала существующие международные договоренности в сфере контроля над вооружениями и проводила испытания ядерного оружия.
Это утверждение содержится в опубликованном ведомством докладе.
"Соглашения о контроле над вооружениями, нераспространении и разоружении и связанные с ними обязательства по-прежнему являются важными инструментами, которые могут защитить и продвинуть интересы США. Однако полезность соглашений и обязательств существенно снижается, если участвующие государства не выполняют в полном объеме взятые на себя обязательства. Соединенные Штаты определили, что в 2019 году Российская Федерация (Россия) продолжала нарушать свои обязательства по статьям I, IV и VI Договора о РСМД, производя и испытывая в полете крылатую ракету наземного базирования (ГСМ) с дальностью действия от 500 км до 5500 км, а также производя пусковые установки таких ракет, тем самым создавая серьезные проблемы для национальной безопасности США" (выдержка из доклада).
В документе особо отмечается, что "США не знают, сколько ядерных экспериментов Россия провела в 2019 году".
Вывод дипведомства Соединенных Штатов:
Российская сторона продемонстрировала неспособность присоединиться к стандарту, который запрещал бы ядерные испытания.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.