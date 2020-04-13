Киево-Печерскую лавру временно закрыли

Киево-Печерская лавра закрыла свои двери для прихожан. Такое решение приняли власти Киева.

Меры приняты из-за распространения коронавируса.

"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 63 - в Киево-Печерской лавре, то есть там уже более 90 подтвержденных случаев... Киево-Печерская лавра по решению комиссии по ЧС столицы закрывается на карантин", - заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Сегодня в помещениях лавры проведут дезинфекцию, а также ПЦР-тесты на коронавирус.

Кроме того, на Украине наказали трех священников, которые организовали массовое скопление людей в церквях на Вербное воскресенье. Они нарушили карантин, введенный в стране 12 марта и запрещающий любые массовые мероприятия. На Украине запрещено ходить по улице группами, состоящими более чем из двух человек. Как подчеркнул глава украинского МВД Арсен Аваков, вчерашнее скопление людей является «безответственностью и неуважением к человеческому здоровью». Он призвал сограждан «иметь совесть» и оставаться дома.