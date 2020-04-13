На Украине начали штрафовать священников за проведение богослужений

Три священнослужителя на Украине были оштрафованы из-за скопления людей на Вербное воскресение. Сейчас в стране запрещены массовые скопления граждан из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Арсен Аваков.