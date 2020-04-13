Три священнослужителя на Украине были оштрафованы из-за скопления людей на Вербное воскресение. Сейчас в стране запрещены массовые скопления граждан из-за распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Арсен Аваков.
"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трёх случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но… имейте же совесть!", — написал Аваков в Twitter.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.