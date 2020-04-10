Испытания "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

Очередное испытание крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" прошло на государственном полигоне ВС Украины "Алибей", расположенном в Одесской области.

Видео пуска ракеты из наземной установки, ее полета над акваторией моря и поражения ей мишени в виде сетки, натянутой на судне опубликовано на YouTube.

Как утверждают авторы ролика, мишень была поражена на расстоянии в 75 км.

Вероятно, этот демонстративный запуск — продолжение прошлогодней истории, когда теперь уже бывший секретарь Совбеза и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

В ответ, напомним, депутат Госдумы Владимир Жириновский пояснил Турчинову, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.