"Уничтожитель" Крымского моста успешно испытан на Украине

В ходе испытаний противокорабельной ракете "Нептун" удалось совершить полет на расстояние 250 километров без отклонений от маршрута на установленных высотах.

По словам генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Коростелева, это говорит об успешном окончании разработки Р-360 как летательного аппарата. Дальнейшие испытания "Нептуна" будут направлены на улучшение боевых характеристик ракеты.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен "Нептунами".

Государственные испытания РК-360МЦ "Нептун" должны завершиться до конца текущего года. Соответствующая крылатая ракета отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.

По сообщению The National Interest, в случае успеха "Нептун" станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.