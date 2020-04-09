День Победы не будут праздновать в Риге

Мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, отменили организаторы. Такое решение принято на фоне распространения коронавируса.

Мероприятие было запланировано у памятника освободителям.

"На протяжении 12 лет мы — организация "9мая.lv" — проводим у Памятника освободителям в Пардаугаве праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый год этот праздник собирает десятки тысяч людей вместе. Каждый год море цветов ложится у подножия памятника. Каждый год… Но не в этот. Чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 12 мая, что исключает возможность массового празднования 75-ой годовщины в Парке Победы", — написали организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети.

Ветеранов обещают поздравить позднее, когда в стране будут отменены ограничительные меры. Стоит отметить, что традиционно День Победы в Риге отмечают порядка 200 тысяч человек.

В Латвии сейчас зарегистрировано 577 случаев коронавируса. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за этого отменены все массовые мероприятия, остановлен учебный процесс, закрыто авиасообщение.

А вот Москва прододжает готовиться к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.