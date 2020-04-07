Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается отказываться ни от одного пункта соглашения о Союзном государстве с Россией.
Однако белорусский лидер имеет несколько условий для реализации соглашения. Он утверждает, что Союзному государству нужна единая валюта, которой не может выступить ни белорусский, ни российский рубль.
Также Лукашенко считает, что в рамках Союзного государства должны быть созданы равные условия для людей и организаций. Не забыл президент и о закрытии российско-белорусской границы из-за коронавируса.
"Зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем с коронавирусной инфекцией. И в то же время россияне внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство", — утверждает Лукашенко.
Пока решили защитить только детей и подростков.