Лукашенко выдвинул свои условия относительно Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается отказываться ни от одного пункта соглашения о Союзном государстве с Россией.

Однако белорусский лидер имеет несколько условий для реализации соглашения. Он утверждает, что Союзному государству нужна единая валюта, которой не может выступить ни белорусский, ни российский рубль.

Также Лукашенко считает, что в рамках Союзного государства должны быть созданы равные условия для людей и организаций. Не забыл президент и о закрытии российско-белорусской границы из-за коронавируса.