Россиян эвакуировали из Японии

Граждан России, остававшихся в Японии, вернули на родину. Сегодня во Владивосток прилетел спецрейс компании "S7".

Самолет вылетел из Токио.

"Борт сел в 16:08, самолёт привёз россиян. Сейчас идёт высадка пассажиров", — сообщили в аэропорту Владивостока.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 6 апреля начались денежные выплаты россиянам, застрявшим за границей. Средства они будут получать на банковские карты.