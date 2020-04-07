Граждан России, остававшихся в Японии, вернули на родину. Сегодня во Владивосток прилетел спецрейс компании "S7".
Самолет вылетел из Токио.
"Борт сел в 16:08, самолёт привёз россиян. Сейчас идёт высадка пассажиров", — сообщили в аэропорту Владивостока.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 6 апреля начались денежные выплаты россиянам, застрявшим за границей. Средства они будут получать на банковские карты.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.