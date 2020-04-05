В 51 стране Африки подтверждены случаи коронавируса

Заболевшие коронавирусом есть в 51 из 54 стран Африки. Сегодня первый инфицированный выявлен в Южном Судане.

COVID-19 диагностировали у 29-летней сотрудницы миссии ООН. Она прилетела в Южный Судан из Нидерландов. Сейчас женщина на карантине, местные власти ищут людей, с которыми она контактировала.

Население Южного Судана составляет 11 млн человек. В стране есть всего четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Президент государства рекомендовал жителям страны соблюдать социальную дистанцию. Введён комендантский час, закрыты границы, аэропорты, школы и мечети.