Одесситы сожгли "Мерс" неонациста, оскорбившего память "куликовцев"

В Одессе в ночь на 3 апреля неизвестные сожгли автомобиль "Мерседес" неонациста Демьяна Ганула, который отметил годовщину убийства одесситов 2 мая в Доме профсоюзов шашлыками.

"Только что пообедали шашлыками возле Куликового поля", — таким текстом бандеровец подписал свою фотографию.

О сожжении своего автомобиля Ганул также написал на своей странице в соцсети Facebook. "Связываю это с моей общественной деятельностью", —сообщил Ганул и пообещал найти мстителей.

"Сейчас проверяю подозреваемых, вечером напишу подробно кто это может быть", — добавил активист.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Успенской возле дома №32, где был припаркован автомобиль "активиста".

Ганул известен так же тем, что участвовал в демонтаже мемориальных досок советским государственным деятелям, в частности, Михаилу Калинину.

2 мая 2014 года в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло 49 человек. Расследование этой трагедии по сей день не завершено.

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