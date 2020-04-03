В Одессе в ночь на 3 апреля неизвестные сожгли автомобиль "Мерседес" неонациста Демьяна Ганула, который отметил годовщину убийства одесситов 2 мая в Доме профсоюзов шашлыками.
"Только что пообедали шашлыками возле Куликового поля", — таким текстом бандеровец подписал свою фотографию.
О сожжении своего автомобиля Ганул также написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Связываю это с моей общественной деятельностью", —сообщил Ганул и пообещал найти мстителей.
"Сейчас проверяю подозреваемых, вечером напишу подробно кто это может быть", — добавил активист.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Успенской возле дома №32, где был припаркован автомобиль "активиста".
Ганул известен так же тем, что участвовал в демонтаже мемориальных досок советским государственным деятелям, в частности, Михаилу Калинину.
2 мая 2014 года в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло 49 человек. Расследование этой трагедии по сей день не завершено.
Читайте по теме: Одесса против нацизма, но молчит. Почему?
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.