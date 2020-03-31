Трамп обещал оказать Италии помощь на 100 млн долларов

США поможет Италии бороться с коронавирусом. Дональд Трамп обещал прислать медицинскую помощь на 100 миллионов долларов.

Речь об этом шла во время телефонного разговора, участниками которого стали президент США и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна. Мы пошлём в Италию различную продукцию примерно на $100 млн — хирургическую, медицинскую, больничную", — пообещал Трамп.

Ранее президент США рассказал о большом самолете с медицинским оборудованием из России.