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Источник Правда.Ру

Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием

Мир

Дональд Трамп, на сегодняшнем брифинге несмотря на то, что американские больницы в один голос сообщают о нехватке медоборудования, медикаментов и врачей, хвастался, что США "собираются отправить в Италию около 100 миллионов хирургических, медицинских и других необходимых вещей."

"Я разговаривал с премьер-министром Италии и Джузеппе (Джузеппе Конти — итальянский премьер — прим. ред) был очень, очень счастлив. Я вам скажу, что у них сейчас очень тяжелое время", — сказал хозяин Белого дома.

Это заявление возмутило многих в Америке

"Непонятно, почему Трамп делает упор на помощь другим странам, против которой он часто выступал, и которая противоречит его принципу "Америка прежде всего", — пишет Тhe Guardian. — Его (Трампа — прим. ред) администрация подверглась критике сегодня. В том числе и за то, что ранее он рассказывал, будто бы правительство направило в Китай почти 17,8 тонны медикаментов-в том числе маски и респираторы- когда в США уже были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом".

"Трамп, ты некомпетентный идиот!", — заявила Максин Уотерс, представитель Демократической партии Калифорнии, в своем Twitter.

Чем ответил Трамп

Отвечая на обвинения в недостаточном внимании к проблеме собственной страны (которая, к слову, является мировым лидером по количеству заразившихся COVID-2019 — прим. ред), Трамп рассказал, что, якобы, другие страны тоже протягивают США "в непростой момент" руку помощи:

"Например, Россия послала нам очень-очень большой самолет с медицинскими принадлежностями, и аналогичным образом поступил Китай. Другие страны посылали нам много. Это очень мило. Я был приятно удивлен".

Каких-либо подробностей о полученной США помощи в связи с пандемией Дональд Трамп не привел.

Ситуация с коронавирусом в США

По последним данным университета Хопкинса, в США

  • 161807 заболевших коронавирусной пневмонией,
  • 2998 человек скончались,
  • 5254 пациента выписаны из больниц.
Темы брифинг коронавирус дональд трамп
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