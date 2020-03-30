Жители Нью-Йорка специально собираются в группы, чтобы заразиться коронавирусом и переболеть. Они считают, что это поможет им приобрести иммунитет к недугу. Об этом изданию "Московский комсомолец" сообщила жительница города Елена Лин.

"Устраивают вечеринки специально для того, чтобы заразиться, по типу того, как раньше устраивались детские сборища, для того чтобы дети переболели ветрянкой. Свое поведение люди объясняют так: большинство из нас не будут тяжело болеть, зато потом у нас возникнет иммунитет", — объяснила женщина.