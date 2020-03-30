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Принц Чарльз больше не самоизолируется и идёт на поправку

Мир

Представитель принца Чарльза сообщил, что наследник британского престола, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя намного лучше. Он также больше не находится на самоизоляции.

"Принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции", — рассказал представитель королевской семьи.

Сообщение о том, что принц Чарльз заразился коронавирусом, появились в СМИ 25 марта.

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