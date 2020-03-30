Представитель принца Чарльза сообщил, что наследник британского престола, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя намного лучше. Он также больше не находится на самоизоляции.
"Принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции", — рассказал представитель королевской семьи.
Сообщение о том, что принц Чарльз заразился коронавирусом, появились в СМИ 25 марта.
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