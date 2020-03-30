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Источник Правда.Ру

"Не убивайте семью", - умоляет украинка,привезшая коронавирус из Италии

Мир » Бывший СССР » Украина

Вернувшаяся с заработков из Италии жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области, которая заразила коронавирусом сразу десятки своих односельчан и жителей трех соседних сел, умоляет земляков пощадить ее детей и внуков (которые тоже больны): не убивать их и не сжигать ее дом.

украинка с коронавирусом умоляет не сжигать ее дом

В опубликованном заробитчанкой в Интернете видео, она со слезами умоляет:

"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите".

Елизавета — так зовут женщину — уезжала работать в Италию. Вернулась оттуда с коронавирусом, но, не зная еще, что больна:

  • принимала активное участие в общественной жизни;
  • ходила на митинги к областной администрации, общалась с главой села.

Результат:

  • заражена вся семья Елизаветы;
  • слег с температурой сельский глава;
  • коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Коленковцев;
  • на карантине, помимо Коленковцев, ещё три соседних села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы;
  • вокруг сел — блокпосты, все дороги и лесные тропинки перекрыты.

Коронавирус на Украине. Статистика

По последним данным, в Черновицкой области (благодаря в основном беспечности заробитчанки Елизаветы), зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом.

Всего в стране (на 29 марта):

  • зарегистрировано 495 случаев заражения;
  • умерло 10 человек.
Темы украина коронавирус вернулась из италии заразила односельчан
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