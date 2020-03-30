"Не убивайте семью", - умоляет украинка,привезшая коронавирус из Италии

Вернувшаяся с заработков из Италии жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области, которая заразила коронавирусом сразу десятки своих односельчан и жителей трех соседних сел, умоляет земляков пощадить ее детей и внуков (которые тоже больны): не убивать их и не сжигать ее дом.

украинка с коронавирусом умоляет не сжигать ее дом

В опубликованном заробитчанкой в Интернете видео, она со слезами умоляет:

"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите".

Елизавета — так зовут женщину — уезжала работать в Италию. Вернулась оттуда с коронавирусом, но, не зная еще, что больна:

принимала активное участие в общественной жизни;

ходила на митинги к областной администрации, общалась с главой села.

Результат:

заражена вся семья Елизаветы;

слег с температурой сельский глава;

коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Коленковцев;

на карантине, помимо Коленковцев, ещё три соседних села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы;

вокруг сел — блокпосты, все дороги и лесные тропинки перекрыты.

Коронавирус на Украине. Статистика

По последним данным, в Черновицкой области (благодаря в основном беспечности заробитчанки Елизаветы), зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом.

Всего в стране (на 29 марта):