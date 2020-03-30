Вернувшаяся с заработков из Италии жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области, которая заразила коронавирусом сразу десятки своих односельчан и жителей трех соседних сел, умоляет земляков пощадить ее детей и внуков (которые тоже больны): не убивать их и не сжигать ее дом.
В опубликованном заробитчанкой в Интернете видео, она со слезами умоляет:
"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите".
Елизавета — так зовут женщину — уезжала работать в Италию. Вернулась оттуда с коронавирусом, но, не зная еще, что больна:
По последним данным, в Черновицкой области (благодаря в основном беспечности заробитчанки Елизаветы), зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом.
Всего в стране (на 29 марта):
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