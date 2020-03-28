Количество инфицированных коронавирусом на Украине "в десятки раз превышает данные официальной статистики". Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач страны Святослав Протас.

"Вирус распространяется в геометрической прогрессии. Выше заразность только у кори и легочной формы чумы — заболевают все 10 контактных лиц. В обычной жизни один человек контактирует с 5-30 людьми, считайте, сколько может заболеть коронавирусом", - пояснил медик.

"По такой логике Украина должна понести в 100 раз более тяжелые последствия, чем были в Китае. Если должно переболеть более 20 миллионов украинцев, то умерших может быть два миллиона человек. Я говорю это не для того, чтобы посеять панику среди людей, а для того, чтобы мы реально понимали риски и понимали нашу ответственность", - добавил Протас.