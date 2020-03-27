Борис Джонсон продолжит работу, несмотря на заражение

Коронавирус не станет помехой для работы британского премьера. Несмотря на то, что Борис Джонсон подхватил опасное заболевание, он не намерен делегировать свои задачи другим специалистам.

Об этом сообщил представитель главы правительства.

"Премьер-министр будет в самоизоляции в течение недели, в соответствии с рекомендациями", — заявил он.

Сообщается, что еду и документы оставляют на пороге апартаментов Джонсона. Это помогает обезопасить здоровье сотрудников канцелярии.

Напомним, что сегодня стало известно, что тест Бориса Джонсона на коронавирус оказался положительным. Он намерен провести на карантине необходимое время, продолжая работать удаленно.