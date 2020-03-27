Премьер-министр Британии Борис Джонсон сдал тест на коронавирус нового типа. Результат оказался положительным.
Об этом сегодня сообщил Reuters.
Министр пояснил, что незначительные симптомы заболевания у него проявлялись в течение последних суток. Итоги теста подтвердили наличие вируса в организме.
Джонсон пообещал, что уйдет на карантин, но продолжит осуществлять руководство правительством в удаленном формате, через видеосвязь.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.