В борьбу с коронавирусом в Европе включаются модные дома. Теперь вместо нарядов и духов они будут выпускать костюмы химзащиты и антисептики.
Модный дом Armani, ранее пожертвовавший по € 1 млн больницы Милана и Бергамо и римскому Национальному институту инфекционных заболеваний "Спалланцани", переключает свои производственные линии на пошив защитных костюмов для медиков и тех, кто "занимается ликвидацией последствий разгула коронавируса".
Об этом сегодня сообщило ИА ANSA.
Примеру модельера Джорджа Армани последует консорциум итальянских текстильных и модных компаний:
"В ближайшее время, как ожидается, они начнут производить миллионы защитных масок для лица, с целью сделать Италию самодостаточной в производстве масок", — пишет ANSA.
От модных домов не отстают и представители бьюти-индустрии:
компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton переориентирует три своих линии — те, которые выпускают духи для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain — на производство гидроалкогольного геля — дезинфицирующего средства для рук, чтобы потом бесплатно передавать его в больницы.
Первые поставки — 12 тонн геля для дезинфекции рук — ожидаются в понедельник, 30 марта.
"Производство будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо", — говорится в пресс-релизе Louis Vuitton.
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