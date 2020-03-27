Высокая мода подождет. Главное - защититься от коронавируса

В борьбу с коронавирусом в Европе включаются модные дома. Теперь вместо нарядов и духов они будут выпускать костюмы химзащиты и антисептики.

Модный дом Armani, ранее пожертвовавший по € 1 млн больницы Милана и Бергамо и римскому Национальному институту инфекционных заболеваний "Спалланцани", переключает свои производственные линии на пошив защитных костюмов для медиков и тех, кто "занимается ликвидацией последствий разгула коронавируса".

Об этом сегодня сообщило ИА ANSA.

Примеру модельера Джорджа Армани последует консорциум итальянских текстильных и модных компаний:

"В ближайшее время, как ожидается, они начнут производить миллионы защитных масок для лица, с целью сделать Италию самодостаточной в производстве масок", — пишет ANSA.

От модных домов не отстают и представители бьюти-индустрии:

компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton переориентирует три своих линии — те, которые выпускают духи для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain — на производство гидроалкогольного геля — дезинфицирующего средства для рук, чтобы потом бесплатно передавать его в больницы.

Первые поставки — 12 тонн геля для дезинфекции рук — ожидаются в понедельник, 30 марта.