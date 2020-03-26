Больше 1300 человек скончались от коронавируса во Франции

1331 человек стал жертвой коронавируса во Франции. За сутки там скончался 231 пациент.

Как сообщает генеральный директор французского управления здравоохранения Жером Саломон, в реанимации остается порядка 2900 человек. В больницах под наблюдением врачей находятся 11,5 тысячи человек.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. После этого оба президента присоединились к саммиту G20, который проходит онлайн и посвящен проблеме распространения в мире коронавируса.