Испания просит НАТО о помощи, но альянс молчит

Правительство Испании приняло решение о переводе страны в режим так называемой военной экономики.

Это означает, что в ближайшее время все производственные и распределительные экономические мощности будут реорганизованы так, чтобы максимально эффективно противостоять угрозе коронавируса.

Власти страны объявили, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране растет быстрее, чем в Италии. А недавно стало известно, что "побит рекорд Уханя": в Испании умерло больше зараженных коронавирусом, чем в Китае за все время эпидемии.

Испания просит помощи у союзников

Понимая, что самостоятельно справиться с эпидемией страна не сможет, министерство обороны Испании попросило помощи у НАТО.

Как проинформировал евроатлантический Координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО,

испанские военные во вторник, 24 марта, обратились к своим международным партнерам с просьбой о поставке:

450 тысяч респираторов;

500 тысяч наборов быстрого тестирования;

500 аппаратов ИВЛ;

1,5 миллиона масок.

... и тишина

Сегодня уже 26-е. Помощь НАТО в Испанию не отправлена. То ли отчаянная мольба испанцев не была услышана, то ли "всемогущие" союзники и "верные партнеры" предпочли соблюсти нейтралитет в войне Испании с коронавирусом…