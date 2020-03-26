Правительство Испании приняло решение о переводе страны в режим так называемой военной экономики.
Это означает, что в ближайшее время все производственные и распределительные экономические мощности будут реорганизованы так, чтобы максимально эффективно противостоять угрозе коронавируса.
Власти страны объявили, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране растет быстрее, чем в Италии. А недавно стало известно, что "побит рекорд Уханя": в Испании умерло больше зараженных коронавирусом, чем в Китае за все время эпидемии.
Понимая, что самостоятельно справиться с эпидемией страна не сможет, министерство обороны Испании попросило помощи у НАТО.
Как проинформировал евроатлантический Координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО,
испанские военные во вторник, 24 марта, обратились к своим международным партнерам с просьбой о поставке:
Сегодня уже 26-е. Помощь НАТО в Испанию не отправлена. То ли отчаянная мольба испанцев не была услышана, то ли "всемогущие" союзники и "верные партнеры" предпочли соблюсти нейтралитет в войне Испании с коронавирусом…
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.