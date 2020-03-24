Президент Эстонии: работа единого европейского рынка под вопросом

Работа единого европейского рынка находится под вопросом. Причина в том, что власти Евросоюза не справляются со своей работой на фоне ситуации с коронавирусом.

Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы", — заявила эстонский лидер в телеэфире.

Она подчеркнула, что Эстония смогла договориться с Германией, в результате чего застрявшие на немецко-польской границе эстонцы смогли оперативно вернуться на родину. Но это формат двусторонних переговоров, а не общая практика для Евросоюза.

Напомним, что в Эстонии действует режим чрезвычайного положения. Остановлен учебный процесс, закрыты заведения общепита и развлекательные центры.