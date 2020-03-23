В Россию были доставлены 25,5 миллиона защитных масок из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок", — сказано в сообщении ведомства.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее призывал производителей ускорить выпуск медицинских изделий, на которые наблюдается повышенный спрос.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.