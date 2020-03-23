Франция поставила Англии ультиматум из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон, обеспокоенный "безответственным", по его мнению, отношением властей Великобритании к проблеме пандемии коронавируса, выдвинул британскому премьеру Борису Джонсону жесткий ультиматум.

"Либо в Британии начинают заниматься профилактикой распространения коронавируса, либо Франция закрывает границу между странами", — цитирует французского президента марта Libération.

Как отмечает издание, информация о том, что у Макрона "лопнуло терпение" поступила журналистам от собственного источника в Елисейском дворце.

"Эммануэль Макрон позвонил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чтобы предупредить его: если он будет продолжать предпринимать какие-либо шаги, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса на своей территории, у Франции не будет другого выбора, кроме как отказать во въезде на свою территорию всем путешественникам из Соединенного Королевства, то есть официально признать его третьей страной. И все другие европейские государства сделали бы то же самое, что было бы очень плохо для британской экономики и политики. "Мы явно пригрозили ему, чтобы он наконец сдвинулся с места", — сказал Макрон", — цитирует издание слова своего источника.

Проигнорировать подобный ультиматум британский премьер не мог. Поэтому с субботы в стране начались, наконец-то, противоэпидемиологические мероприятия: ограничена работа пабов и других мест массового скопления людей.

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заражены коронавирусом 5683 человек,

умерли 281,

вылечено 93.

К слову, пока правительство страны было уверено, что профилактика — не лучший метод борьбы с коронавирусом и надеялось "выработать у людей иммунитет" к нему (несмотря на прогнозы специалистов - прим. ред), в Британии потихоньку начиналась паника. И даже были отмечены случаи мародерства.

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