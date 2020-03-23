Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Франция поставила Англии ультиматум из-за коронавируса

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон, обеспокоенный "безответственным", по его мнению, отношением властей Великобритании к проблеме пандемии коронавируса, выдвинул британскому премьеру Борису Джонсону жесткий ультиматум.

"Либо в Британии начинают заниматься профилактикой распространения коронавируса, либо Франция закрывает границу между странами", — цитирует французского президента марта Libération.

Как отмечает издание, информация о том, что у Макрона "лопнуло терпение" поступила журналистам от собственного источника в Елисейском дворце.

"Эммануэль Макрон позвонил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чтобы предупредить его: если он будет продолжать предпринимать какие-либо шаги, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса на своей территории, у Франции не будет другого выбора, кроме как отказать во въезде на свою территорию всем путешественникам из Соединенного Королевства, то есть официально признать его третьей страной. И все другие европейские государства сделали бы то же самое, что было бы очень плохо для британской экономики и политики. "Мы явно пригрозили ему, чтобы он наконец сдвинулся с места", — сказал Макрон", — цитирует издание слова своего источника.

Проигнорировать подобный ультиматум британский премьер не мог. Поэтому с субботы в стране начались, наконец-то, противоэпидемиологические мероприятия: ограничена работа пабов и других мест массового скопления людей.

Коронавирус в Британии. Статистика

По последним данным, в Великобритании

  • заражены коронавирусом 5683 человек,
  • умерли 281,
  • вылечено 93.

К слову, пока правительство страны было уверено, что профилактика — не лучший метод борьбы с коронавирусом и надеялось "выработать у людей иммунитет" к нему (несмотря на прогнозы специалистов - прим. ред), в Британии потихоньку начиналась паника. И даже были отмечены случаи мародерства.

Коронавирус во Франции. Статистика

По последним данным, во Франции

  • заражены коронавирусом 16018 человек,
  • умерли 674,
  • вылечено 1587.
Темы ультиматум коронавирус борис джонсон великобритания эммануэль макрон
Новости Все >
Девятый самолет с российскими вирусологами вылетел в Италию
Биржи открылись 8% падением цен на нефть
Франция поставила Англии ультиматум из-за коронавируса
Заморозки в Кубани и метели в Сибири - приход весны откладывается
Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Загребе: пострадали 17 человек
Минкульт рекомендовал кинотеатрам закрыться на карантин
Любовь Успенская обвинила Первый канал во лжи
Супруга Джигана вернулась в Россию с детьми, но без мужа
Житель КБР, заболевший коронавирусом, находится в тяжелом состоянии
Российский интернет выдержит возросшую нагрузку из-за карантина
Последние материалы
Франция поставила Англии ультиматум из-за коронавируса
Заморозки в Кубани и метели в Сибири - приход весны откладывается
Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Загребе: пострадали 17 человек
Минкульт рекомендовал кинотеатрам закрыться на карантин
Любовь Успенская обвинила Первый канал во лжи
Супруга Джигана вернулась в Россию с детьми, но без мужа
Житель КБР, заболевший коронавирусом, находится в тяжелом состоянии
Российский интернет выдержит возросшую нагрузку из-за карантина
Авиакомпания Emirates полностью прекратит пассажирские перевозки
Садальский обвинил Канделаки в предательстве Родины
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Путин поручил оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Путин поручил оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Биржи открылись 8% падением цен на нефть
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
В Бердянске пытаются прогнать коронавирус святой водой
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ