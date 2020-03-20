В Лондоне на фоне пандемии коронавируса, отмечает городская полиция, участились случаи мародерства в супермаркетах.
На видеокадрах, опубликованных сегодня Daily Mail, зафиксирован момент попытки проникновения группы из 6 мужчин в магазин Сейнсбери в Элефант-энд-Касл.
"Полиция говорит, что это уже четвертый случай разбоя за последние пару дней", — отмечает издание.
Несмотря на то, что правительство страны не намерено вводить в Великобритании никаких ограничительных профилактических мер из-за пандемии коронавируса, жители Соединенного Королевства начали массово скупать продукты и предметы первой необходимости на тот случай, если карантин все же будет введен.
"В супермаркетах Лондона уже несколько дней ажиотаж: очереди растут, полки мгновенно пустеют. Нередко доходит до драк. Теперь вот еще и случаи мародерства добавились", — пишет Daily Mail.
По данным на утро 20 марта здесь
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