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В Лондоне из-за страха перед пандемией начинается мародерство

Мир

В Лондоне на фоне пандемии коронавируса, отмечает городская полиция, участились случаи мародерства в супермаркетах.

На видеокадрах, опубликованных сегодня Daily Mail, зафиксирован момент попытки проникновения группы из 6 мужчин в магазин Сейнсбери в Элефант-энд-Касл.

"Полиция говорит, что это уже четвертый случай разбоя за последние пару дней", — отмечает издание.

В Британии начинается паника

Несмотря на то, что правительство страны не намерено вводить в Великобритании никаких ограничительных профилактических мер из-за пандемии коронавируса, жители Соединенного Королевства начали массово скупать продукты и предметы первой необходимости на тот случай, если карантин все же будет введен.

"В супермаркетах Лондона уже несколько дней ажиотаж: очереди растут, полки мгновенно пустеют. Нередко доходит до драк. Теперь вот еще и случаи мародерства добавились", — пишет Daily Mail.

Коронавирус в Великобритании

По данным на утро 20 марта здесь

  • зарегистрировано 3269 случаев заражения коронавирусом,
  • умерли 144 человека,
  • вылечено — 65.

Актуальные данные по ситуации с коронавирусом в России можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Темы лондон мародерство великобритания ажиотаж в супермаркетах
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