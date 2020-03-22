В Индии ввели народный комендантский час

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны провести народный комендантский час 22 марта. На его призыв откликнулись тысячи индийцев. Города полностью опустели, магазины и торговые центры закрылись.

В столице Индии Нью-Дели было остановлено метро.

Моди просил жителей страны не выходить на улицы с 07:00 до 21:00, чтобы предотвратить распространение коронавируса.