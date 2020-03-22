Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны провести народный комендантский час 22 марта. На его призыв откликнулись тысячи индийцев. Города полностью опустели, магазины и торговые центры закрылись.
В столице Индии Нью-Дели было остановлено метро.
Моди просил жителей страны не выходить на улицы с 07:00 до 21:00, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
"Останьтесь дома, останьтесь здоровыми! Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19", - призвал премьер-министр.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.