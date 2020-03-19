Universal будет размещать онлайн кинопремьеры в день показа

В связи с распространением пандемии коронавируса во всем мире власти запрещают проводить массовые мероприятия и собираться в одном месте в одно время большим группам людей.

Из-за этого уже стали закрываться на карантин музеи, театры, кинотеатры.

Студия Universal Pictures, войдя в положение поклонников кинематографа вообще и своих в частности, объявила о принятии решения размещать фильмы онлайн в день их премьеры в кинотеатрах.

Об этом сообщает издание Independent:

В ответ на вспышку коронавируса Universal Pictures сделает свои новые фильмы доступными для домашнего просмотра в тот же день, когда они появятся — или были запланированы к показу ранее, до пандемии — в кинотеатрах.

Какие новинки можно будет посмотреть, не выходя из дома

"Первым фильмом, который зрители смогут увить в новом режиме, станет "Мировой тур троллей", премьера которого в кинотеатрах назначена на 10 апреля", — пишет Independent .

По данным издания, к 20 марта все новые фильмы компании NBCUniversal — включая "Охоту", "Человека-невидимку" и "Эмму" — можно будет увидеть онлайн на дружественных платформах.

Предполагаемая стоимость — около 20 долларов за 48 часов.

Обычно фильм идет только на большом экране в течение 90 дней после выхода.

По неподтвержденным данным, примеру Universal уже пообещали последовать в студии Дисней.

Российские киностудии пока подобных намерений не обозначали.