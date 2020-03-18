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Бизнес в Саудовской Аравии "отправлен в отпуск" из-за коронавируса

Мир

С сегодняшнего дня в вынужденный отпуск сроком на 15 дней правительство Саудовской Аравии отправляет все частные предприятия страны.

Решение о приостановке работы бизнеса, как сообщает газета Saudi Gazette, вызвано необходимостью профилактики распространения коронавируса.

СПРАВКА: На момент публикации материала, в Саудовской Аравии зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом

По данным агентства Рейтер, продолжат работу в стране только компании сферы здравоохранения и обеспечения продуктами питания.

  • Коснется ли карантин на работу нефтедобывающих предприятий, пока не уточняется.

 

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