С сегодняшнего дня в вынужденный отпуск сроком на 15 дней правительство Саудовской Аравии отправляет все частные предприятия страны.
Решение о приостановке работы бизнеса, как сообщает газета Saudi Gazette, вызвано необходимостью профилактики распространения коронавируса.
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СПРАВКА: На момент публикации материала, в Саудовской Аравии зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом
По данным агентства Рейтер, продолжат работу в стране только компании сферы здравоохранения и обеспечения продуктами питания.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.