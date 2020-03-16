Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

За сутки - 15 марта - в Китае, являющемся очагом возникновения и центром распространения коронавируса, ситуация продолжила движение в сторону стабилизации: в материковой части страны выявлено всего 16 новых случаев заражения COVID-2019. Причем 12 из них - завозные.

Об этом сегодня сообщает госкомитет КНР по здравоохранению.

Как следует из распространенного документа, на 00:00 часов 16 марта 2020 г.

в 31 провинции материкового Китая

зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев заражения коронавирусом;

сейчас в больницах - 9898 человек,

из них в тяжелом состоянии - 3032;

вылечено - 67749 пациентов;

умерли - 3213.

За минувшие сутки

выявлено 16 зараженных,

из них 12 человек - приехали из-за границы:

четверо - в Пекин, 1 - в Юньнань, 2 - в Шанхай, 4 - в Гуандун, 1 -в Ганьсу;

В провинции Хубэй, очаге эпидемии