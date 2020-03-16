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Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

Мир

За сутки - 15 марта - в Китае, являющемся очагом возникновения и центром распространения коронавируса, ситуация продолжила движение в сторону стабилизации: в материковой части страны выявлено всего 16 новых случаев заражения COVID-2019. Причем 12 из них - завозные.

Об этом сегодня сообщает госкомитет КНР по здравоохранению.

Как следует из распространенного документа, на 00:00 часов 16 марта 2020 г.

в 31 провинции материкового Китая

  • зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев заражения коронавирусом;
  • сейчас в больницах - 9898 человек,
  • из них в тяжелом состоянии - 3032;
  • вылечено - 67749 пациентов;
  • умерли - 3213.

За минувшие сутки

  • выявлено 16 зараженных,
  • из них 12 человек - приехали из-за границы:
  • четверо - в Пекин, 1 - в Юньнань, 2 - в Шанхай, 4 - в Гуандун, 1 -в Ганьсу;

В провинции Хубэй, очаге эпидемии

за сутки

всего
  • новых заражений - 4 (все в Ухане),
  • выписаны 816 человек (752 - в Ухане),
  • умерли - 14 человек (13 - в Ухане).

зараженных - 67 798 (50 003 - в Ухане),

вылечено - 55 094,

умерли - 3 099 (из них 2 469 -  в Ухане).

 

Темы сутки китай эпидемия статистика коронавирус
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