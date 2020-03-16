За сутки - 15 марта - в Китае, являющемся очагом возникновения и центром распространения коронавируса, ситуация продолжила движение в сторону стабилизации: в материковой части страны выявлено всего 16 новых случаев заражения COVID-2019. Причем 12 из них - завозные.
Об этом сегодня сообщает госкомитет КНР по здравоохранению.
Как следует из распространенного документа, на 00:00 часов 16 марта 2020 г.
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зараженных - 67 798 (50 003 - в Ухане),
вылечено - 55 094,
умерли - 3 099 (из них 2 469 - в Ухане).
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