168 человек умерло в Италии за сутки

8514 человек в Италии больны коронавирусом. За сутки от опасного заболевания скончались 168 человек.

Всего в стране от коронавируса умерли 631 человек.

"На сегодняшний день у нас на 280 больше вылечившихся: всего 1004 человека. При этом за сутки скончались 168 человек, но я должен подчеркнуть, что коронавирус далеко не во всех случаях стал основной причиной смерти", — рассказал глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Ранее сообщалось, что Италию закрыли на карантин с 10 марта. До 3 апреля в стране будут действовать ограничения, в том числе на передвижение.