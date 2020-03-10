Свершилось: Эрдоган назвал свою истинную цель в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган обозначил истинную цель военной операции Турции в Сирии. Правда, сразу оговорился, что он не жадный и готов делиться. С Путиным.

Как сообщает сегодня ИА Reuters, турецкий президент предложил российскому лидеру сотрудничество в нефтегазовой сфере.

А если точнее — совместно разрабатывать сирийские нефтяные месторождения, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор.

Как пишет американский автор опубликованного материала,

"информация о предложении Эрдогана исходит от самого турецкого лидера".

А еще, утверждает журналист, "если Путин не оценит данное щедрое предложение, то его получит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп".

К слову, на сегодняшний день нефтедобычей в районе, который так привлекает Турцию, занимаются курды и поддерживающие их местные жители. То есть те, кого Эрдоган упорно называет террористами.

Кто примет "щедрое предложение"?

В том, что ответит на "щедрое предложение" российский президент, пишет Reuters, "сомнений нет: откажется". И Эрдоган не может этого не понимать.

А у Трампа есть свои планы на сирийскую нефть.

И Эрдогану в них места нет.

Еще в прошлом году, в ноябре, президент США заявил:

"Несмотря на то, что принято решение о выводе американских войск из Сирии, я решил сохранить контроль над нефтяными месторождениями. А границы этой страны пусть контролирует, кто хочет".

Тогда, напомним, Трамп в качестве объяснения своего решения выбрал "железный", но простой аргумент:

"Я люблю нефть", — сказал он.

А мнения по этому вопросу у законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада так никто — ни Эрдоган, ни Трамп — и не спросил.