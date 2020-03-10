Граждан Германии, Испании и Франции не пустят в Казахстан

Граждан семи стран мира временно не пускают в Казахстан. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Список пополнился Германией, Испанией и Францией.

"На сегодня к нам въезд запрещён из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, а также из стран первой категории группы Б — Германии, Испании, Франции", — сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

Запрет вступит в силу 12 марта.

Ранее в "Правде.Ру" сообщалось, что власти Норвегии готовы принять решение об отмене чемпионата мира по хоккею. Женский турнир, запланированный на 31 марта, уже перенесен на неопределенный срок.