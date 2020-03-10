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В Норвегии сообщили об отмене чемпионата мира по хоккею-2020

Спорт » Командные виды » Хоккей

Оттар Эйде, глава Федерации хоккея Норвегии заявил, что вероятность отмены чемпионата мира-2020 среди мужчин очень высока. Ранее Международная федерация хоккея (IHHF) объявила о переносе женского турнира, который должен был стартовать в Канаде 31 марта.

"Международная федерация отменила женский чемпионат. То же самое произойдёт с мужским турниром", - приводит Litalehti слова Эйде.

Чемпионат мира по хоккею-2020

Мужской чемпионат в высшем дивизионе должен пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

В группе А ЧМ по хоккею должны выступить команды Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Россия попала в группу В и получила в соперники:

  • Финляндию;
  • США;
  • Германию;
  • Латвию;
  • Норвегию;
  • Италию;
  • Казахстан.

Коронавирус в Швейцарии

На вечер понедельника в Швейцарии зафиксировано 374 случая заражения коронавирусом COVID-19. Число заболевших стремительно возрастает - за день выявлено более 50 новых случаев.

Соседняя Италия 9 марта была закрыта на карантин. До 3 апреля там отменены все спортивные мероприятия, в том числе футбольный чемпионат Серии А.

Темы covid-19 хоккей швейцария коронавирус чемпионат мира по хоккею-2020 сборная россии по хоккею с шайбой
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