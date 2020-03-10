Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая

Белый дом оповестил Кремль о том, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.

Американская сторона отметила, что не будет игнорировать юбилей по случаю окончания Великой Отечественной войны. Сейчас в США рассматривают несколько высокопоставленных кандидатур, которые посетят Москву.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько информированных источников в Кремле.