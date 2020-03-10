Белый дом оповестил Кремль о том, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.
Американская сторона отметила, что не будет игнорировать юбилей по случаю окончания Великой Отечественной войны. Сейчас в США рассматривают несколько высокопоставленных кандидатур, которые посетят Москву.
Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько информированных источников в Кремле.
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