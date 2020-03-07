В Белоруссии вылечили первого пациента с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом, который был госпитализирован в Белоруссии, уже вылечился от опасного недуга и был выписан. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии. В заявлении напоминается, что речь идет о студенте из Ирана. На данный момент в республике было зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19.