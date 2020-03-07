Первый пациент с коронавирусом, который был госпитализирован в Белоруссии, уже вылечился от опасного недуга и был выписан. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии. В заявлении напоминается, что речь идет о студенте из Ирана. На данный момент в республике было зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19.
"В Беларуси излечен первый пациент с диагнозом коронавирус. У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса", - сказано в сообщении белорусского министерства здравоохранения.
Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.