Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Граждане Южной Кореи хотят объявить импичмент президенту

Мир

Жители Южной Кореи собирают подписи к петиции об импичменте. Свои голоса за это отдали уже около полутора миллионов человек.

Основой недовольства граждан стало бессилие властей перед коронавирусом. Собирать подписи активисты начали еще в феврале.

Параллельно сторонники президента начали собирать подписи в его поддержку. За это свои голоса отдали около 1,3 млн человек. Сбор подписей продлится до 27 марта.

Если хоть одна из сторон наберет более 200 тысяч подписей, власти страны будут обязаны отреагировать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно опросам, южнокорейский лидер повысил уровень доверия населения. С прошлой недели показатель улучшился на два процента и достиг 44%.

петиция мун чжэ ин импичмент южная корея коронавирус
Последние материалы
Русский язык стал единственным официальным в ДНР
Готовность №1 по коронавирусу в Москве: Политика или здравый смысл?
13-летняя школьница из Петербурга стала жертвой педофила
Граждане Южной Кореи хотят объявить импичмент президенту
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Почему изобилие игрушек вредно для развития ребенка?
142 тысячи беженцев покинули Турцию
Адвокат Логинова уверен, что дело биатлониста в Италии будет закрыто
Пентагон хочет, чтобы РФ "изменила свое плохое поведение"
В Германии оценили роль России при решении ситуации в Идлибе
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Актер Панин захотел сменить гражданство
На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Американская база в Польше под угрозой: в лесу вокруг много зверей
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
В 25 регионах России выросли цены на бензин
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ