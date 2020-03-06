Граждане Южной Кореи хотят объявить импичмент президенту

Жители Южной Кореи собирают подписи к петиции об импичменте. Свои голоса за это отдали уже около полутора миллионов человек.

Основой недовольства граждан стало бессилие властей перед коронавирусом. Собирать подписи активисты начали еще в феврале.

Параллельно сторонники президента начали собирать подписи в его поддержку. За это свои голоса отдали около 1,3 млн человек. Сбор подписей продлится до 27 марта.

Если хоть одна из сторон наберет более 200 тысяч подписей, власти страны будут обязаны отреагировать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно опросам, южнокорейский лидер повысил уровень доверия населения. С прошлой недели показатель улучшился на два процента и достиг 44%.