80026 человек были заражены коронавирусом COVID-19 на территории материкового Китая.
Как сообщает сегодня госкомитет страны по здравоохранению,
новых зараженных — 202,
выписано — 2837 человек,
Оптимистичные прогнозы китайских эпидемиологов, похоже, начинают реализовываться: эпидемия в стране явно идет на спад.
Чего никак нельзя сказать о других странах. Как следует из сегодняшнего отчета ВОЗ, ситуация по коронавирусу в мире не столь оптимистична, как в КНР.
Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".