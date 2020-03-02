Эпидемия в Китае: статистика за сутки

80026 человек были заражены коронавирусом COVID-19 на территории материкового Китая.

Как сообщает сегодня госкомитет страны по здравоохранению,

по данным на 00:00 часов 2 марта в 31 провинции материкового Китая

общее число зараженных — 80026,

сейчас в больницах — 32 652 человек,

летальных исходов зарегистрировано — 2912,

выписано из больниц — 44 462 человека.

За сутки (1 марта)

новых зараженных — 202,

выписано — 2837 человек,

летальных исходов — 42 (все в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй).

Оптимистичные прогнозы китайских эпидемиологов, похоже, начинают реализовываться: эпидемия в стране явно идет на спад.

Чего никак нельзя сказать о других странах. Как следует из сегодняшнего отчета ВОЗ, ситуация по коронавирусу в мире не столь оптимистична, как в КНР.

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