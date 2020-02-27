Паломникам временно ограничили въезд в Саудовскую Аравию

Паломники со всего мира не смогут попасть в Мекку. Власти Саудовской Аравии временно закрыли въезд в страну.

Причиной тому стало распространение коронавируса.

"Въезд в королевство с целью умры и посещения мечети Пророка временно приостановлен", — написали представители МИД Саудовской Аравии в микроблоге.

Также попасть в страну не смогут туристы, приезжающие из соседних стран, в которых бушует эпидемия нового вируса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первые случаи коронавируса выявлены в Германии, России, Дании.