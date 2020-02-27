Паломники со всего мира не смогут попасть в Мекку. Власти Саудовской Аравии временно закрыли въезд в страну.
Причиной тому стало распространение коронавируса.
"Въезд в королевство с целью умры и посещения мечети Пророка временно приостановлен", — написали представители МИД Саудовской Аравии в микроблоге.
Также попасть в страну не смогут туристы, приезжающие из соседних стран, в которых бушует эпидемия нового вируса.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первые случаи коронавируса выявлены в Германии, России, Дании.
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