В Дании зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В Дании выявили первый случай заражения коронавирусом. Местный телеканал TV 2 сообщает, что заболевание обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Италии, где он отдыхал вместе со своей семьей. В настоящее время он находится на домашнем карантине. У его жены и сына признаков вируса не выявлено.

27 февраля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Эстонии. Министр социальных дел страны Танель Кийк сообщил, что заболевший — местный житель, но гражданином Эстонии он не является.

Ранее сообщалось о первых случаях заражения коронавирусом в Норвегии и Румынии.