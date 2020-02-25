Пушков оценил намерение США ввести новые санкции против России

Сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение о возможном введении санкций против России со стороны США. Такая возможность появилась из-за слухов, что Россия вмешивается в выборы в США.

Получив информацию от контрразведки, у которой не оказалось необходимых доказательств, американские сенаторы-демократы обратились к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов США с требованием ввести новые санкции против России.

"Если администрация Трампа пойдет на это, то подыграет своим врагам", — написал Пушков в своем микроблоге.

Демократы сначала обвинили Россию в попытке поддержки Дональда Трампа, потом — в поддержке другого кандидата от демократов Берни Сандерса.