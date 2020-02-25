Американская разведка и демократы в сговоре. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что американцы переоценивают возможности России.
"Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу. Разведка якобы сказала сумасшедшему Берни, что Россия рассчитывает на него, а не на меня. Это всё большая афера между разведкой и демократами", — написал президент в своем микроблоге.
Ранее сообщалось, что контрразведка США предупредила Конгресс, что Россия уже начала вмешиваться в выборы. По их мнению, цель России — оставить у власти Дональда Трампа.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.