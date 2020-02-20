Ричард Греннел будет временно исполнять обязанности директора национальной разведки США. Ранее он работал послом страны в Германии.
О назначении президент США написал в своем микроблоге.
"Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним", — написал Трамп.
Греннел сменил на этом посту Джо Макгуайра. В его обязанности будет входить координация работы американских спецслужб — ЦРУ, АНБ, ФБР. Займет ли экс-посол новую должность на постоянной основе, решит сенат.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Трамп никак не может выбрать переговорщика с Россией. Из-за этого откладывается начало переговорного процесса по контролю над вооружениями между Россией и США.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.