И.о. директора нацразведки США будет посол

Ричард Греннел будет временно исполнять обязанности директора национальной разведки США. Ранее он работал послом страны в Германии.

О назначении президент США написал в своем микроблоге.

"Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним", — написал Трамп.

Греннел сменил на этом посту Джо Макгуайра. В его обязанности будет входить координация работы американских спецслужб — ЦРУ, АНБ, ФБР. Займет ли экс-посол новую должность на постоянной основе, решит сенат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Трамп никак не может выбрать переговорщика с Россией. Из-за этого откладывается начало переговорного процесса по контролю над вооружениями между Россией и США.