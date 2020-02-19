В ситуации с коронавирусом в Китае забрезжила надежда

Китайские медики отмечают положительную динамику в ситуации с эпидемией коронавируса.

Как следует из сообщения госкомитета по здравоохранению, в Китае во вторник количество выписанных из больниц пациентов впервые превысило число выявленных за сутки случаев заражения.

"За сутки, 18 февраля, в целом по стране были выявлены и подтверждены 1749 случаев заражения коронавирусом COVID-2019. А выписано из больниц в этот же день 1824 вылеченных пациента".

Дела "идут на лад"

По словам эпидемиологов, в Поднебесной

"уже 15-й день сохраняется положительная динамика в снижении количества новых подтверждённых случаев за пределами провинции Хубэй: 3 февраля было выявлено 890 случаев, а 18 февраля — только 56".

В эпицентре эпидемии

Да и в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй — "тяжело" только в Ухане, а в остальных городах — спад волны новых заражений.

Так, за сутки: