Китайские медики отмечают положительную динамику в ситуации с эпидемией коронавируса.
Как следует из сообщения госкомитета по здравоохранению, в Китае во вторник количество выписанных из больниц пациентов впервые превысило число выявленных за сутки случаев заражения.
"За сутки, 18 февраля, в целом по стране были выявлены и подтверждены 1749 случаев заражения коронавирусом COVID-2019. А выписано из больниц в этот же день 1824 вылеченных пациента".
По словам эпидемиологов, в Поднебесной
"уже 15-й день сохраняется положительная динамика в снижении количества новых подтверждённых случаев за пределами провинции Хубэй: 3 февраля было выявлено 890 случаев, а 18 февраля — только 56".
Да и в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй — "тяжело" только в Ухане, а в остальных городах — спад волны новых заражений.
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Ухань
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Другие населенные пункты
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