«Аэрофлот» стал реже летать в Китай

Единственный авиаперевозчик, который осуществляет регулярные рейсы из России в Китай, сократил количество вылетов. "Аэрофлот" также снизил число рейсов в этом направлении.

До конца февраля отменили два рейса в Пекин и Шанхай, которые до этого летали ежедневно, сократили частоту вылетов в Гуанчжоу и в обратном направлении.

Из мартовского расписания исчезли ежедневные рейсы в Пекин и Шанхай. Ограничение будет действовать до 28 марта. Меньше вылетов будет в направлении Гуанчжоу и Гонконг. Все рейсы в направлении Китая выполняются из терминала F аэропорта Шереметьево.