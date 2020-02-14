Авиакомпании Китая резко сократили объемы пассажирских перевозок из-за угрозы распространения коронавируса и строгих мер властей, направленных на предотвращение эпидемии.
Так, численность пассажиров, перевезенных китайскими авиакомпаниями с 27 января по 12 февраля. уменьшилось на 70% в сравнении с тем же периодом 2019-го года.
Отмечается, что сокращение пассажиропотока вынудило авиаперевозчиков отправить часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Как считают некоторые эксперты, при сохранении такой ситуации небольшие компании окажутся под угрозой банкротства. В такой ситуации их способно оказать поддержку только вмешательство государства.
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