В Китае из-за коронавируса парализовано авиасообщение

Авиакомпании Китая резко сократили объемы пассажирских перевозок из-за угрозы распространения коронавируса и строгих мер властей, направленных на предотвращение эпидемии.

Так, численность пассажиров, перевезенных китайскими авиакомпаниями с 27 января по 12 февраля. уменьшилось на 70% в сравнении с тем же периодом 2019-го года.

Отмечается, что сокращение пассажиропотока вынудило авиаперевозчиков отправить часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Как считают некоторые эксперты, при сохранении такой ситуации небольшие компании окажутся под угрозой банкротства. В такой ситуации их способно оказать поддержку только вмешательство государства.