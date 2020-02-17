Асад обещал освободить Алеппо и Идлиб

Сирийская армия успешно освободила от боевиков некоторые районы в провинции Алеппо. Наступление продолжится в ближайшие дни.

Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера", — цитирует SANA сирийского лидера.

Правительственным войскам удалось отвоевать населенные пункты Аль_Мансура, Кафр-Даиль, Тель-Шувейхана, Аль-Халяким, Овейджель, Ар-Рашидин, Ажель.

В Алеппо возобновляют работу аэропорта. Первый самолет рейсом Дамаск-Алеппо стартует 19 февраля. В ближайшее время планируют восстановить перелеты в Каир.