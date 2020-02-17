Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Асад обещал освободить Алеппо и Идлиб

Мир

Сирийская армия успешно освободила от боевиков некоторые районы в провинции Алеппо. Наступление продолжится в ближайшие дни.

Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера", — цитирует SANA сирийского лидера.

Правительственным войскам удалось отвоевать населенные пункты Аль_Мансура, Кафр-Даиль, Тель-Шувейхана, Аль-Халяким, Овейджель, Ар-Рашидин, Ажель.

В Алеппо возобновляют работу аэропорта. Первый самолет рейсом Дамаск-Алеппо стартует 19 февраля. В ближайшее время планируют восстановить перелеты в Каир.

идлиб сирия война алеппо башар асад
Актуальная аналитика
Экзотические животные
Разведение страусов в России
Профилактика
Влажный холодный компресс: применение, правила и показания
Лошади
Фризские лошади – друзья на всю жизнь
Последние материалы
Чехия поможет Китаю в борьбе с коронавирусом
Почти тысяча сирийцев стали беженцами в последние месяцы
Разведение страусов в России
«Аэрофлот» стал реже летать в Китай
Samsung готова работать в России на условиях местных законов
Асад обещал освободить Алеппо и Идлиб
Фрегат "Адмирал Касатонов" поступит в ВМФ в первом квартале 2020 года
Подготовку к учениям солдаты США начали в немецких барах
Влажный холодный компресс: применение, правила и показания
В Крыму спецы ФСБ задержали боевика украинского нацбатальона
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев Соломон Соловьев Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов
Комментарии
Отток капитала из РФ в 2019 году уменьшился в 2,5 раза
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Поздравления блокадников обернулись травлей
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
В Крыму спецы ФСБ задержали боевика украинского нацбатальона
Украина попалась на экспорте военной продукции в Россию
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Юрист: Судья КС Арановский подрывает основы государства
Поздравления блокадников обернулись травлей
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ