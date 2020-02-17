Лавров: инициативы России по учениям остались без ответа НАТО

Столтенберг уклонился от ответа на предложение России провести учения на линии соприкосновения. Никакого конкретного ответа от НАТО получить так и не удалось.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он встретился на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда я несколько дней назад в Мюнхене Столтенбергу напомнил про то, что мы ожидаем ответ на наши сугубо предметные предложения, он отделался какими-то такими, в общем-то, неловкими замечаниями, что это всё будет рассматриваться потом", — цитируют журналисты главу российского МИДа.

Россия предлагала принять меры доверия при проведении учений на линии соприкосновений. Также на рассмотрение НАТО были предложены меры по обеспечению безопасности полетов над Балтикой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что НАТО подробно обсудили новейшие российские ракеты.