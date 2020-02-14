Зеленский обратился к представителям США за военной помощью

О помощи в сфере обороны попросил у американский сенаторов президент Украины. С представителями Штатов Владимир Зеленский встретился в Киеве.

Сейчас США оказывают достаточно серьезную поддержку Украине. Однако "незалежная" попросила расширить "помощь". Об этом журналистам рассказал сенатор Джон Баррас.

"Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы помощи для обороны Украины предоставлялось больше", — отметил сенатор.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина важна для США из-за близости к России. Помогая Украине, американцы "сдерживают" Россию.