О помощи в сфере обороны попросил у американский сенаторов президент Украины. С представителями Штатов Владимир Зеленский встретился в Киеве.
Сейчас США оказывают достаточно серьезную поддержку Украине. Однако "незалежная" попросила расширить "помощь". Об этом журналистам рассказал сенатор Джон Баррас.
"Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы помощи для обороны Украины предоставлялось больше", — отметил сенатор.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина важна для США из-за близости к России. Помогая Украине, американцы "сдерживают" Россию.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.