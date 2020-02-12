Власти Камбоджи не испугались коронавируса

Пассажиры круизного лайнера Westerdam наконец-то смогут сойти на берег. Страны, которые были в маршруте ранее, не разрешили кораблю пришвартоваться.

На борту лайнера, который заканчивает 30-дневный круиз по азиатским странам, находится свыше 1400 пассажиров и 800 членов экипажа. Половину пассажиров приняли на борт 1 февраля в Гонконге. Ранее лайнер пытался высадить гостей в Японии, на Филиппинах и Тайване, но местные власти разрешения не дали. В свой порт позволила войти только Камбоджа

"Westerdam держит путь в Сиануквиль, Камбоджа, где закончится текущий круиз. Мы прибудем в 7.00 по местному времени в четверг, 13 февраля, и останемся в порту на протяжении нескольких дней, чтобы завершить высадку. Гости смогут сойти на берег. Все разрешения были получены, мы благодарим власти Камбоджи за поддержку", — написали в социальных сетях представители компании, организующей круиз.

Капитан корабля сообщает, что больных коронавирусом на борту нет. После высадки пассажиров отправят по домам за счет организаторов круиза, также им вернут полную стоимость морского путешествия.