На Великобританию обрушился мощный шторм Ciara

На Великобританию обрушился мощнейший за семь лет шторм Ciara, который парализовал страну. Власти приняли решение закрыть мосты, перекрыть дороги и отменить авиарейсы из-за стихии. В Лондоне закрыли все королевские парки, а также отменены спортивные мероприятия.

Порывистый ветер обрывает линии электропередач. Из-за этого тысячи домов остались без электроснабжения. В некоторых районах страны сообщают о паводках и наводнениях. Синоптики прогнозируют снегопады в Шотландии и Северной Ирландии. Дожди с порывистым ветром ожидаются в течение всей недели.